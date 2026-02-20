Journée des métiers de l’artisanat ancienne école des remparts Avallon
Journée des métiers de l’artisanat ancienne école des remparts Avallon vendredi 3 avril 2026.
Journée des métiers de l’artisanat
ancienne école des remparts 11 Rue du Collège Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-04
2026-04-03
Journée des métiers de l’artisanat à Avallon. Artisan, créateur d’art ou artiste professionnel, vous êtes la première entreprise de France. Deux occasions uniques de mettre ensemble en lumière la richesse de l’artisanat local. Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 février. Vendredi 3 avril Découverte des métiers de l’ Artisanat. Samedi 4 avril Le salon des artisans .
ancienne école des remparts 11 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 71 13 13 11 isabelle.mortz@ville-avallon.fr
