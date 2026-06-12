Angers

Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat

4 boulevard arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Al Kamandjâti vous invite à une journée exceptionnelle dédiée aux musiques orientales, le samedi 13 juin 2026 au Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine d’Angers. .

4 boulevard arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@alkamandjati.org

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English :

L’événement Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat Angers a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Angers