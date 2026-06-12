Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat Angers

Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat Angers samedi 13 juin 2026.

Adresse : 4 boulevard arago

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 12 15

Angers

Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat

4 boulevard arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’association Al Kamandjâti vous invite à une journée exceptionnelle dédiée aux musiques orientales, le samedi 13 juin 2026 au Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine d’Angers.   .

4 boulevard arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire   info@alkamandjati.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat Angers a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)