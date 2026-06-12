Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat Angers
Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat Angers samedi 13 juin 2026.
Angers
Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat
4 boulevard arago Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Al Kamandjâti vous invite à une journée exceptionnelle dédiée aux musiques orientales, le samedi 13 juin 2026 au Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine d’Angers. .
4 boulevard arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@alkamandjati.org
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English :
L’événement Journée des musiques orientales au Musée Jean-Lurçat Angers a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Angers
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