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Journée des Peintres Prayssac

Journée des Peintres Prayssac

Journée des Peintres Prayssac vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Place d'Istrie

Ville : 46220 Prayssac

Département : Lot

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Prayssac

Journée des Peintres

Place d’Istrie Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

L'association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.

L'association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.

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Place d’Istrie Prayssac 46220 Lot Occitanie   mariez.m.mr@wanadoo.fr

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English :

L’association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.

L’événement Journée des Peintres Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble

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