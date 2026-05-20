Prayssac

Journée des Peintres

Place d’Istrie Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L'association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.

L'association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.

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Place d’Istrie Prayssac 46220 Lot Occitanie mariez.m.mr@wanadoo.fr

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L’association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.

L’événement Journée des Peintres Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble