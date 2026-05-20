Journée des Peintres Prayssac
Journée des Peintres Prayssac vendredi 10 juillet 2026.
Prayssac
Journée des Peintres
Place d’Istrie Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
L'association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.
L'association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.
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Place d’Istrie Prayssac 46220 Lot Occitanie mariez.m.mr@wanadoo.fr
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English :
L’association Prayssac'Anim oragnise une exposition de peintures réalisées par des amateurs et des professionnels.
L’événement Journée des Peintres Prayssac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble
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