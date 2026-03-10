Journée dessin et peintures Autres Regards

Gagnac-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Journée conviviale au bord de la Cère avec vos crayons et vos pinceaux pour croquer le paysage

Journée conviviale au bord de la Cère avec vos crayons et vos pinceaux pour croquer le paysage. Tout public. Repas partagé, verre de l'amitié offert

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Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 87 38 38 72

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English :

A friendly day on the banks of the Cère with your pencils and brushes to sketch the landscape

L’événement Journée dessin et peintures Autres Regards Gagnac-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne