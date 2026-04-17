Journée d’étude Faire des sciences et recherches participatives Faculté de droit de La Rochelle Amphithéâtre Rivero, bâtiment Alexis de Tocqueville La Rochelle

La Rochelle

Journée d’étude Faire des sciences et recherches participatives

Faculté de droit de La Rochelle Amphithéâtre Rivero, bâtiment Alexis de Tocqueville 45 rue François de Vaux de Foletier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 13:30:00

fin : 2026-06-02 18:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Une journée ouverte à toutes et à tous autour d’initiatives nationales et locales d’expérimentations en sciences et recherches participatives.

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Faculté de droit de La Rochelle Amphithéâtre Rivero, bâtiment Alexis de Tocqueville 45 rue François de Vaux de Foletier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine chaire-participations@univ-lr.fr

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English :

A day open to all, focusing on national and local experiments in participatory science and research.

L’événement Journée d’étude Faire des sciences et recherches participatives La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-13 par Nous La Rochelle