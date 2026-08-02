Journée d’expertises gratuites – Art moderne et contemporain Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini Paris
mardi 8 septembre 2026 · Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini · Paris
Informations pratiques
Notre expert en art moderne et contemporain, Piotr Kasznia, sera présent à l’étude Boisgirard Antonini le mardi 8 septembre pour expertiser gratuitement vos objets d’art du XXe siècle : tableaux, dessins, lithographies, sculptures. Gratuit – Sans rendez-vous – au 4 rue Raynouard – 75016 Paris – Mardi 8 septembre de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h
Vous possédez des tableaux, des lithographies, des sculptures du XXe siècle ? Cette journée est faite pour vous !
Le mardi 08 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le mardi 08 septembre 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-08T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T12:30:00+02:00;2026-09-08T14:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00
Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini 4, rue Raynouard 75016 Paris
https://www.boisgirard-antonini.com/ +33147708136 accueil@ba-paris.com
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