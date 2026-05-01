Journée du Développement Durable 2026 Chartres
Journée du Développement Durable 2026 Chartres samedi 30 mai 2026.
Chartres
Journée du Développement Durable 2026
Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Chartres métropole vous donne rendez-vous pour la Journée du Développement Durable 2026.
La Journée du Développement Durable, un événement ouvert à tous dédié à la sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Tout au long de la journée, de nombreuses animations, ateliers, stands et temps forts rythmeront le parcours entre la place Châtelet et la place Jean Moulin, autour de thématiques variées telles que la biodiversité, l’alimentation, l’énergie, l’eau, les mobilités ou encore l’économie circulaire.
Au programme jeux, ateliers, démonstrations, expositions et rencontres avec de nombreux acteurs du territoire engagés dans la transition écologique. Un espace de restauration et des animations gratuites seront également proposés sur place. .
Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Chartres métropole invites you to the 2026 Sustainable Development Day.
L’événement Journée du Développement Durable 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-05-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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