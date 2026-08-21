Informations pratiques

Mesnil-en-Ouche

Journée du Patrimoine à La Barre en Ouche

Jardin de la Noé 9bis, rue des écoles La Barre en Ouche Mesnil-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Jardin de la Noé est un lieu historique datant du XIIIᵉ siècle, situé sur les vestiges des fondations d’un manoir féodal dont quelques pierres de soubassement sont encore visibles dans les douves. C’est un site riche en histoire. Lors de cette première journée du patrimoine, le jardin accueille une variété d’artistes, notamment des danseurs, poètes, sculpteurs et bien d’autres, qui présenteront des installations éphémères. Cette initiative offre une occasion unique de découvrir l’art contemporain dans un cadre chargé d’histoire, permettant aux visiteurs d’explorer la richesse culturelle et artistique des artistes en harmonie avec un lieu naturel et magnifique de La Barre-en-Ouche. Parkings à proximité.

David Lecomte vous propose une balade autour de la douve du Jardin de la Noé, de sa faune et de sa flore, afin de vous initier à la photographie. .

Jardin de la Noé 9bis, rue des écoles La Barre en Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 Eure Normandie +33 2 32 44 35 27

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English : Journée du Patrimoine à La Barre en Ouche

L’événement Journée du Patrimoine à La Barre en Ouche Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay