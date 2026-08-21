Journée du Patrimoine à Mesnil en Ouche Mesnil-en-Ouche
samedi 19 septembre 2026 · Mesnil-en-Ouche
Informations pratiques
Mesnil-en-Ouche
Journée du Patrimoine à Mesnil en Ouche
Grande rue La Barre en Ouche Mesnil-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du vieux puits . Ce bâtiment en brique, se trouvant à l’entrée de la commune au croisement de la route de Lyre et de la route de Rugles (près de la station essence), a permis d’amener de l’eau dans le village. Le puits, autrefois couronné d’une éolienne, a été construit au début du XXe siècle. et restauré en 2024. .
Grande rue La Barre en Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 Eure Normandie +33 2 32 44 35 27
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English : Journée du Patrimoine à Mesnil en Ouche
L’événement Journée du Patrimoine à Mesnil en Ouche Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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