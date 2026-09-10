Journée du patrimoine à l’univers !, Cinéma L’Univers, Lille

Informations pratiques

Journée du patrimoine à l’univers ! Samedi 19 septembre, 10h00 Cinéma L’Univers Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’univers ouvre ses portes !

Toute la journée, venez parcourir l’univers à la découverte de l’image argentique fixe & animée.

Au programme :

10h30 : Projection jeune public X Cellofan (dès 4 ans)

En partenariat avec Cellofan, venez découvrir une sélection de courts métrages d’hier et d’aujourd’hui.

Nous présenterons également, à cette occasion, le film d’atelier réalisé cet été par des jeunes de la ville grâce à un atelier de réalisation encadré par Cellofan.

14h & 16h : Visite de l’univers et de la cabine de projection. Démonstration de projection 16 mm en salle de cinéma.

14h30 : Atelier Sténopé. Encadré par Mathieu, créez votre sténopé ! 10 places maximum, tout public.

18h : Projection de Riverboom de Claude Baechtold. Projection gratuite, à prix libre.

Toute la journée, une exposition photo réalisée par les membres du labo sera visible.

Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f582b640-6d5f-4617-a646-39e7a8cc2c66 [{« type »: « email », « value »: « coordination@lunivers.org »}]

Venez découvrir l’antre d’argentique à Lille !