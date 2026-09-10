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Journée du patrimoine à l’univers !, Cinéma L’Univers, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma L'Univers · Lille

Journée du patrimoine à l’univers !, Cinéma L’Univers, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma L'Univers
Adresse
16 rue Georges Danton, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Journée du patrimoine à l’univers ! Samedi 19 septembre, 10h00 Cinéma L’Univers Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’univers ouvre ses portes !

Toute la journée, venez parcourir l’univers à la découverte de l’image argentique fixe & animée.

Au programme :
10h30 : Projection jeune public X Cellofan (dès 4 ans)
En partenariat avec Cellofan, venez découvrir une sélection de courts métrages d’hier et d’aujourd’hui.
Nous présenterons également, à cette occasion, le film d’atelier réalisé cet été par des jeunes de la ville grâce à un atelier de réalisation encadré par Cellofan.
14h & 16h : Visite de l’univers et de la cabine de projection. Démonstration de projection 16 mm en salle de cinéma.
14h30 : Atelier Sténopé. Encadré par Mathieu, créez votre sténopé ! 10 places maximum, tout public.
18h : Projection de Riverboom de Claude Baechtold. Projection gratuite, à prix libre.
Toute la journée, une exposition photo réalisée par les membres du labo sera visible.

Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f582b640-6d5f-4617-a646-39e7a8cc2c66 [{« type »: « email », « value »: « coordination@lunivers.org »}]
Venez découvrir l’antre d’argentique à Lille !

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