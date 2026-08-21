UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mesnil-en-Ouche

Journée du Patrimoine à Sainte Marguerite en Ouche Mesnil-en-Ouche

samedi 19 septembre 2026 · Mesnil-en-Ouche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
église Sainte Marguerite Sainte Marguerite en Ouche
Ville
27410 Mesnil-en-Ouche
Département
Eure
Tarif

Mesnil-en-Ouche

Journée du Patrimoine à Sainte Marguerite en Ouche

église Sainte Marguerite Sainte Marguerite en Ouche Mesnil-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une exposition de photographies sera présentée à l’intérieur de l’église Sainte Marguerite qui permettra une visite libre.   .

église Sainte Marguerite Sainte Marguerite en Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Eure Normandie +33 2 32 44 30 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Patrimoine à Sainte Marguerite en Ouche

L’événement Journée du Patrimoine à Sainte Marguerite en Ouche Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

À voir aussi à Mesnil-en-Ouche (Eure)