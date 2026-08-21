Informations pratiques

Mesnil-en-Ouche

Journée du Patrimoine à Sainte Marguerite en Ouche

église Sainte Marguerite Sainte Marguerite en Ouche Mesnil-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une exposition de photographies sera présentée à l’intérieur de l’église Sainte Marguerite qui permettra une visite libre. .

église Sainte Marguerite Sainte Marguerite en Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Eure Normandie +33 2 32 44 30 97

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English : Journée du Patrimoine à Sainte Marguerite en Ouche

L’événement Journée du Patrimoine à Sainte Marguerite en Ouche Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay