Journée du Patrimoine au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Informations pratiques

Jaulny

Journée du Patrimoine au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour la journée du patrimoine, dimanche 20 septembre de 11h à 19h, participez à une journée d’animations médiévales en continu au Château.

Profitez-en pour découvrir ce Château médiéval étonnant, classé monument historique lors de visites tout au long de la journée.

Au programme

– Marché des métiers d’arts et démonstration (coutelier, forgeron, vannier, tapissière d’art etc.)

– Campement médiéval cuisine au chaudron, artisan de jeux en bois, démonstrations de métier à tisser aux cartons, ateliers enfants lucette (tricotin médiéval) et bracelets, écussons, feutrage et laine

– Jeux en bois pour les petits et les grands

– NOUVEAUTE brocante des greniers du château, animée par Gilles BAGIEU (professeur d’histoire de l’art), chinez et plongez avec curiosité dans l’ambiance historique d’un vide-grenier mobilier ancien, objet du quotidien, y compris moderne (un château connaît toutes les époques), trouvailles insolites et trésors oubliés découverts sous nos toits, proposés à la vente.

Spectacle et musique

– jongleurs & échassiers

– musique médiévale

– déambulation avec cavaliers à cheval et templiers

Entrée libre

Visites guidées payantes sur placeTout public

0 .

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Heritage Day, Sunday, September 20, from 11 a.m. to 7 p.m., join us for a full day of nonstop medieval activities at the castle.

Take this opportunity to discover this amazing medieval castle, designated a historic monument, during tours throughout the day.

On the program:

– Arts and crafts fair and demonstrations (knife maker, blacksmith, basket weaver, tapestry artist, etc.)

– Medieval encampment: cooking in a cauldron, wooden toy maker, demonstrations of the art of weaving with cardboard looms, children’s workshops: lucette (medieval knitting) and bracelets, patches, felting, and wool

– Wooden games for young and old alike

– NEW: Castle Attic Flea Market, hosted by Gilles BAGIEU (art history professor)—browse and immerse yourself with curiosity in the historic atmosphere of a garage sale: antique furniture, everyday objects—including modern ones (a castle spans all eras)—unusual finds, and forgotten treasures unearthed from our attics, all offered for sale.

Entertainment and music:

– jugglers & jugglers

– medieval music

– processions featuring horsemen and Knights Templar

Free admission

Guided tours available for purchase on site

L’événement Journée du Patrimoine au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON