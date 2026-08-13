Journée du Patrimoine au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Jaulny · Jaulny
Informations pratiques
Jaulny
Journée du Patrimoine au Château de Jaulny
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour la journée du patrimoine, dimanche 20 septembre de 11h à 19h, participez à une journée d’animations médiévales en continu au Château.
Profitez-en pour découvrir ce Château médiéval étonnant, classé monument historique lors de visites tout au long de la journée.
Au programme
– Marché des métiers d’arts et démonstration (coutelier, forgeron, vannier, tapissière d’art etc.)
– Campement médiéval cuisine au chaudron, artisan de jeux en bois, démonstrations de métier à tisser aux cartons, ateliers enfants lucette (tricotin médiéval) et bracelets, écussons, feutrage et laine
– Jeux en bois pour les petits et les grands
– NOUVEAUTE brocante des greniers du château, animée par Gilles BAGIEU (professeur d’histoire de l’art), chinez et plongez avec curiosité dans l’ambiance historique d’un vide-grenier mobilier ancien, objet du quotidien, y compris moderne (un château connaît toutes les époques), trouvailles insolites et trésors oubliés découverts sous nos toits, proposés à la vente.
Spectacle et musique
– jongleurs & échassiers
– musique médiévale
– déambulation avec cavaliers à cheval et templiers
Entrée libre
Visites guidées payantes sur placeTout public
0 .
Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com
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English :
For Heritage Day, Sunday, September 20, from 11 a.m. to 7 p.m., join us for a full day of nonstop medieval activities at the castle.
Take this opportunity to discover this amazing medieval castle, designated a historic monument, during tours throughout the day.
On the program:
– Arts and crafts fair and demonstrations (knife maker, blacksmith, basket weaver, tapestry artist, etc.)
– Medieval encampment: cooking in a cauldron, wooden toy maker, demonstrations of the art of weaving with cardboard looms, children’s workshops: lucette (medieval knitting) and bracelets, patches, felting, and wool
– Wooden games for young and old alike
– NEW: Castle Attic Flea Market, hosted by Gilles BAGIEU (art history professor)—browse and immerse yourself with curiosity in the historic atmosphere of a garage sale: antique furniture, everyday objects—including modern ones (a castle spans all eras)—unusual finds, and forgotten treasures unearthed from our attics, all offered for sale.
Entertainment and music:
– jugglers & jugglers
– medieval music
– processions featuring horsemen and Knights Templar
Free admission
Guided tours available for purchase on site
L’événement Journée du Patrimoine au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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