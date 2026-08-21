AGENDA · Mesnil-en-Ouche
Journée du Patrimoine aux Jonquerets Mesnil-en-Ouche
dimanche 20 septembre 2026 · Mesnil-en-Ouche
Informations pratiques
Mesnil-en-Ouche
Journée du Patrimoine aux Jonquerets
Les Jonquerets de Livet Eglise Notre Dame Mesnil-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’église Notre Dame sera visible librement. .
Les Jonquerets de Livet Eglise Notre Dame Mesnil-en-Ouche 27410 Eure Normandie +33 2 32 44 36 47
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English : Journée du Patrimoine aux Jonquerets
L’événement Journée du Patrimoine aux Jonquerets Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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