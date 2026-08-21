Informations pratiques

Mesnil-en-Ouche

Journée du Patrimoine aux Jonquerets

Les Jonquerets de Livet Eglise Notre Dame Mesnil-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’église Notre Dame sera visible librement. .

Les Jonquerets de Livet Eglise Notre Dame Mesnil-en-Ouche 27410 Eure Normandie +33 2 32 44 36 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Patrimoine aux Jonquerets

L’événement Journée du Patrimoine aux Jonquerets Mesnil-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay