Journée du Patrimoine de Pays La Turballe samedi 27 juin 2026.

La Turballe

Journée du Patrimoine de Pays

Rue de Saint-Molf La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Visites du Moulin en participation libre.

Vente de farine et Produits proposés par l’Atelier des Cousettes .

Rue de Saint-Molf La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journée du Patrimoine de Pays La Turballe a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44