Journée du Patrimoine de Pays La Turballe
Journée du Patrimoine de Pays La Turballe samedi 27 juin 2026.
La Turballe
Journée du Patrimoine de Pays
Rue de Saint-Molf La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Visites du Moulin en participation libre.
Vente de farine et Produits proposés par l’Atelier des Cousettes .
Rue de Saint-Molf La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Journée du Patrimoine de Pays La Turballe a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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