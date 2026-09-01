Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journée du patrimoine expo photos anciennes

Hall de la mairie Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des JEP, venez découvrir l’exposition de photos anciennes sur le Saint Paul d’autrefois reprend vie sous nos yeux .

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Hall de la mairie Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

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English :

During the European Heritage Days, come discover the exhibition of old photographs titled “The Saint Paul of Yesteryear Comes to Life Before Our Eyes.”

L’événement Journée du patrimoine expo photos anciennes Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence