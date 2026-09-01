Journée du patrimoine expo photos anciennes Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journée du patrimoine expo photos anciennes
Hall de la mairie Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des JEP, venez découvrir l’exposition de photos anciennes sur le Saint Paul d’autrefois reprend vie sous nos yeux .
.
Hall de la mairie Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the European Heritage Days, come discover the exhibition of old photographs titled “The Saint Paul of Yesteryear Comes to Life Before Our Eyes.”
L’événement Journée du patrimoine expo photos anciennes Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
- Brunch du dimanche Hôtel-Restaurant Villa Augusta Nykat Saint-Paul-Trois-Châteaux 13 septembre 2026
- Mini Joue Saint-Paul-Trois-Châteaux 16 septembre 2026
- Seul-en-scène La Révérence Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 18 septembre 2026
- JEP à la centrale nucléaire EDF Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine expo de Véronique Arnaud Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux 19 septembre 2026