Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journée du patrimoine l’orgue de la cathédrale

Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir l’orgue de la Cathédrale.

Après une explication historique , les visiteurs sont invités à monter à la tribune pour voir les entrailles de l’instrument soufflet, abrégé de Boisselin, buffet, console, registres et bien sûr l’écouter.

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Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 76 26

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English :

Come discover the cathedral’s organ.

After a historical overview, visitors are invited to go up to the gallery to see the “inner workings” of the instrument: the bellows, the Boisselin abregé, the case, the console, the stops, and, of course, to hear it played.

L’événement Journée du patrimoine l’orgue de la cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence