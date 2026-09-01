Journée du patrimoine l’orgue de la cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journée du patrimoine l’orgue de la cathédrale
Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir l’orgue de la Cathédrale.
Après une explication historique , les visiteurs sont invités à monter à la tribune pour voir les entrailles de l’instrument soufflet, abrégé de Boisselin, buffet, console, registres et bien sûr l’écouter.
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Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 76 26
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English :
Come discover the cathedral’s organ.
After a historical overview, visitors are invited to go up to the gallery to see the “inner workings” of the instrument: the bellows, the Boisselin abregé, the case, the console, the stops, and, of course, to hear it played.
L’événement Journée du patrimoine l’orgue de la cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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