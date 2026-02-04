Journée du Patrimoine Atelier Courbet Ornans

Ornans

Journée du Patrimoine

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À 11h, 14h et 15h30 Visite Découverte d’une nouvelle oeuvre acquise par le musée Courbet, Avec Benjamin Foudral, directeur-conservateur du musée et Pôle Courbet (30 minutes)

Comment une oeuvre intègre la collection d’un musée ? Comment la préserver tout en la présentant au public ? Quel est le rôle de la conservation d’un musée ? Autant de questions qui devraient trouver une réponse avec cette présentation inédite d’une nouvelle oeuvre de la collection du musée départemental Gustave Courbet.

À 14h30 Concert Concert (romantique) à l’atelier-salon, Avec l’Ensemble Double Face Anaïs Yvoz, mezzo-soprano ; Marie Garnier, cornet à pistons ; Kevin Bourdat, violoncelle ; Rémi Cassaigne, guitare (1 heures)

L’Ensemble Double Face associe à la voix un cercle de musiciens amoureux des instruments historiques cornet, violoncelle et guitare offrent des interprétations originales et créatives, ouvertes à la fantaisie. Vocalité, expressivité, et alliages de timbres inouïs sont au service du texte et de l’émotion.

À partir de 14h Atelier Escapade d’animaux (en continu entre 14h et 18h en autonomie ou avec une médiatrice culturelle du Pôle Courbet)

Avant ou après votre visite de l’exposition Réalisme animal au musée Courbet, nous vous invitons à exprimer votre créativité et à participer à une oeuvre collective. Ce mobile animalier prendra vie au fil de vos envies et des visiteurs .

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Patrimoine

L’événement Journée du Patrimoine Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)