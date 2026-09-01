Informations pratiques

Chartres

Journée du Patrimoine visite guidée gratuite de l’église Saint-Aignan

12 Place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez gratuitement l’église Saint-Aignan et ses trésors cachés. Laissez-vous surprendre par ses vitraux, ses peintures, ses sculptures et son orgue, au fil d’une visite guidée haute en couleurs et en lumière.Familles

Poussez les portes de l’église Saint-Aignan pour porter un regard nouveau sur l’un des édifices remarquables de Chartres. Accompagné par votre guide, Sandie Chapiseau, explorez l’histoire de ce monument et les différentes étapes de sa restauration. Au fil de la visite, laissez-vous guider dans un décor foisonnant les peintures du XIXe siècle, la statuaire et l’imposant orgue symphonique témoignent de la richesse artistique du lieu. Mais c’est surtout à travers ses vitraux que l’église révèle toute sa singularité. Une lecture approfondie vous permettra d’en décrypter les couleurs, les motifs et les histoires, pour découvrir autrement ce patrimoine chartrain. Une invitation à profiter des Journées européennes du patrimoine pour entrer dans les détails d’un édifice souvent méconnu. 0 .

12 Place de l’Étape au Vin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

During European Heritage Days, come explore the Church of Saint-Aignan and its hidden treasures for free. Let yourself be amazed by its stained-glass windows, paintings, sculptures, and organ during a guided tour full of color and light.

L’événement Journée du Patrimoine visite guidée gratuite de l’église Saint-Aignan Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par OT CHARTRES