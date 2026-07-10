Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

Journée du Patrimoine Visite libre de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’Abbaye, du réfectoire des moines et de l’église.

L’escalier en fer forgé de l’abbaye, la cheminée monumentale du XVI du réfectoire, le chemin de croix du peintre contemporain Stani Nitkowski de l’église autant de richesses à découvrir ! .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87 communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Self-guided tour of the abbey, the monks’ refectory, and the church.

L’événement Journée du Patrimoine Visite libre de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages