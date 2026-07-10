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AGENDA · Saint-Georges-sur-Loire

Journée du Patrimoine Visite libre de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saint-Georges-sur-Loire

Journée du Patrimoine Visite libre de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’Abbaye, du réfectoire des moines et de l’église.
L’escalier en fer forgé de l’abbaye, la cheminée monumentale du XVI du réfectoire, le chemin de croix du peintre contemporain Stani Nitkowski de l’église autant de richesses à découvrir !   .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87  communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Self-guided tour of the abbey, the monks’ refectory, and the church.

L’événement Journée du Patrimoine Visite libre de l’Abbaye de Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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