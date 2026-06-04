Visites spéciales Bibliothèque et Archives au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire
Visites spéciales Bibliothèque et Archives au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Georges-sur-Loire
Visites spéciales Bibliothèque et Archives au Château de Serrant
Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-08-21 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Découvrez les trésors conservés dans la bibliothèque et les archives du château de Serrant
En compagnie d’un guide conférencier, découvrez les secrets de la bibliothèque du château qui conserve 12 000 livres du 16e au 20e siècle. Les livres les plus rares seront présentés à cette occasion, comme l’Encyclopédie de Diderot ou les Descriptions de l’Egypte. La visite se poursuit avec les archives du château conservées dans une belle salle sous les charpentes où seront présentées quelques parchemins anciens. .
Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net
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English :
Discover the treasures preserved in the library and archives of Château de Serrant
L’événement Visites spéciales Bibliothèque et Archives au Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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