Journée Ducos du Hauron Le Temple-sur-Lot samedi 13 juin 2026.

Le Temple-sur-Lot

Journée Ducos du Hauron

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition photos et appareils photographiques, conférences, ateliers et projection de films. .

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 89 56 03

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English : Journée Ducos du Hauron

L’événement Journée Ducos du Hauron Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne