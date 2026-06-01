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Journée Ducos du Hauron Le Temple-sur-Lot

Journée Ducos du Hauron Le Temple-sur-Lot

Journée Ducos du Hauron Le Temple-sur-Lot samedi 13 juin 2026.

Adresse : Cabinet de curiosités

Ville : 47110 Le Temple-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Temple-sur-Lot

Journée Ducos du Hauron

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition photos et appareils photographiques, conférences, ateliers et projection de films.   .

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 89 56 03 

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English : Journée Ducos du Hauron

L’événement Journée Ducos du Hauron Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne

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