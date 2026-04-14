Journée éco-pâturage, Au Potager des Cultures et sur l’espace vert qui l’entoure, Rennes

Journée éco-pâturage Dimanche 26 avril, 15h00 Au Potager des Cultures et sur l’espace vert qui l’entoure Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Vous n’avez rien de prévu sur cette journée et vous voulez malgré tout profiter des journées du printemps ? Vous aimez voir les fleurs s’épanouir à cette saison, mais aussi voir des chèvres ?

Depuis 2017, notre objectif principal est d’accompagner la transition alimentaire et agricole du territoire tout en participant à la lutte contre le dérèglement climatique, la précarité et la maintien de la biodiversité. Pour cela, nous avons développé plusieurs outils : une micro-ferme urbaine pédagogique (2 000m²), une ferme péri-urbaine en maraîchage bio (1,2 ha), un terrain dédié à la biodiversité en péri-urbain (4 000m²), et une mallette pédagogique à destination du grand public, de 3 à 99 ans.

Dans le cadre des 48H de l’Agriculture Urbaine, c’est sur cette ferme pédagogique derrière le centre culturel du triangle que nous accueillons le 26 avril des chèvres et des moutons pour la journée éco-pâturage. Alors que vous soyez fan de chèvres ou juste grand amateur ou grande amatrice de fleurs, venez tous nous rendre visite. C’est aussi l’occasion de faire le plein de plants !

Evènement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Accessibles en transports en commun, à vélo et en véhicule.

Vente de plants, prévoir de la monnaie (carte bleue non acceptée).

Au Potager des Cultures et sur l’espace vert qui l’entoure Le Potager des Cultures, rue de Hongrie 35200 Rennes (derrière le centre culturel du triangle) Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0626884978 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.rennes@lescolsverts.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lescolsverts.fr/collectif-rennes »}]

Venez nombreux rencontrer les chèvres et les moutons qui nous rendent visite sur le Potager des Cultures ! Il y aura une vente de plants et des animations sur place. Loisirs