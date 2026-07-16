Journée européenne des collections universitaires, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes
samedi 21 novembre 2026 · Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Journée européenne des collections universitaires Samedi 21 novembre, 14h00 Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T14:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00
Visites libres des collections en continu de 14h à 18h
Galerie de zoologie, galerie d’instruments scientifiques, le Musée de géologie, les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen classées Monuments historiques, le Breizh Arboretum, et le patrimoine artistique : un musée à ciel ouvert.
> Rendez-vous à l’accueil (bâtiment 1), campus de Beaulieu,
Allée Henri Poincaré à Rennes.
Métro B : arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 : arrêt Tournebride.
► Samedi 21 novembre 2026 de 14h à 18h.
Sans réservation, accès libre dans la limite des jauges.
Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire »}]
Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Station de métro Gros Chêne Rennes 16 juillet 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo, Station de métro Gros Chêne, Rennes 16 juillet 2026
- Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes 16 juillet 2026
- Découverte des races de la ferme de la Bintinais, Place de la Mairie, Rennes 16 juillet 2026
- Caravane du sport Square du Docteur Fernand Jacq Rennes 16 juillet 2026