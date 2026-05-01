Métabief

Journée Européenne des Moulins

Musée de la Meunerie Métabief Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Tout au long de la journée, venez rencontrer des artisans et découvrir des

gestes anciens à travers des démonstrations vivantes

Corderie fabrication de cordes avec la présence de deux cordiers

Égrainage du maïs découverte du travail d’un égraineur et des

techniques traditionnelles

Travail de la laine cardage et filage au rouet

Crochet démonstrations de savoir-faire textile

Tissage de ceintures réalisation et explication des techniques de

tissage

Musiciens des musiciens routiniers accompagneront la journée et

feront résonner les sons d’autrefois.

Charpente traditionnelle démonstration par un charpentier

spécialisé en techniques anciennes. .

Musée de la Meunerie Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 79 35 meunerie@metabief.fr

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English : Journée Européenne des Moulins

L’événement Journée Européenne des Moulins Métabief a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS