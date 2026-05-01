Journée Européenne des Moulins Métabief
Journée Européenne des Moulins Métabief samedi 16 mai 2026.
Métabief
Journée Européenne des Moulins
Musée de la Meunerie Métabief Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Tout au long de la journée, venez rencontrer des artisans et découvrir des
gestes anciens à travers des démonstrations vivantes
Corderie fabrication de cordes avec la présence de deux cordiers
Égrainage du maïs découverte du travail d’un égraineur et des
techniques traditionnelles
Travail de la laine cardage et filage au rouet
Crochet démonstrations de savoir-faire textile
Tissage de ceintures réalisation et explication des techniques de
tissage
Musiciens des musiciens routiniers accompagneront la journée et
feront résonner les sons d’autrefois.
Charpente traditionnelle démonstration par un charpentier
spécialisé en techniques anciennes. .
Musée de la Meunerie Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 79 35 meunerie@metabief.fr
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English : Journée Européenne des Moulins
L’événement Journée Européenne des Moulins Métabief a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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