Journée Européenne du Patrimoine, 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy, Saint-Germain-du-Puy

Informations pratiques

Journée Européenne du Patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journée Européenne du Patrimoine

Expositions : Patrimoine hydraulique et photos de la colonie agricole pénitentiare

Visites guidées : colonie

Visites libres : sentier des marais et tourbière pédagogique

2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire 06 71 30 79 72 http://apsg18.com Sur le site de l’ancienne colonie agricole pénitentiaire du Val d’Yèvre. Expositions, visites guidées et visites libres vélo, train, voiture, bus, pédestre

Journée Européenne du Patrimoine

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