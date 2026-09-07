Journée Européenne du Patrimoine, 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy, Saint-Germain-du-Puy
samedi 19 septembre 2026 · 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy · Saint-Germain-du-Puy
Informations pratiques
Journée Européenne du Patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Journée Européenne du Patrimoine
Expositions : Patrimoine hydraulique et photos de la colonie agricole pénitentiare
Visites guidées : colonie
Visites libres : sentier des marais et tourbière pédagogique
2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire 06 71 30 79 72 http://apsg18.com Sur le site de l’ancienne colonie agricole pénitentiaire du Val d’Yèvre. Expositions, visites guidées et visites libres vélo, train, voiture, bus, pédestre
Journée Européenne du Patrimoine
©APSG
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