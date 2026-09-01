Informations pratiques

Saint-Germain-du-Puy

Visite des Coulisses de la Confiserie-Chocolaterie Cocoripop

4 Rue des Vignerons Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026 et de l’inauguration de leur nouvelle boutique d’atelier, Cocoripop ouvre exceptionnellement les portes de leur atelier de confiserie !

Pendant cette visite, partez à la découverte du savoir-faire de Cocoripop et suivez les différentes étapes de fabrication de ses gourmandises. Dans la salle chocolat, découvrez l’enrobage des confiseries dans les emblématiques turbines en cuivre, entre gestes traditionnels et techniques actuelles. Poursuivez dans la salle de caramélisation, où le maïs se transforme en popcorn gourmand, avant de découvrir l’étape du conditionnement. Une occasion privilégiée d’entrer dans les coulisses de l’atelier, à la rencontre des métiers, des machines et des secrets de fabrication. Deux visites à 10h30 et 14h30. Gratuit, sur inscription, places limitées. .

4 Rue des Vignerons Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 03 67 22 contact@cocoripop.com

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English :

%C0 To celebrate Heritage Days 2026 and the grand opening of their new workshop store, Cocoripop is opening the doors to their candy workshop for a special event!

L’événement Visite des Coulisses de la Confiserie-Chocolaterie Cocoripop Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BOURGES