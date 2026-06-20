Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil Vascœuil
Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil Vascœuil dimanche 20 septembre 2026.
Vascœuil
Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil
8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Comme chaque année, le Château de Vascoeuil participe aux JEP- Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026
Horaires du château:
Samedi 19 Septembre 14h/18h
Dimanche 20 Septembre 11h/18h
Tarif réduit pour tous les visiteurs + Gratuité moins de 16 ans/France Travail/Handicaps
Visite guidée offerte de 0 min par nos médiateurs
Visite commentée par Yvan Brohard, Commissaire de l’exposition TREMOIS Samedi et Dimanche à 15h0 .
8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35
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English : Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil
L’événement Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil Vascœuil a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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