Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil Vascœuil dimanche 20 septembre 2026.

Vascœuil

Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil

8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Comme chaque année, le Château de Vascoeuil participe aux JEP- Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026

Horaires du château:

Samedi 19 Septembre 14h/18h

Dimanche 20 Septembre 11h/18h

Tarif réduit pour tous les visiteurs + Gratuité moins de 16 ans/France Travail/Handicaps

Visite guidée offerte de 0 min par nos médiateurs

Visite commentée par Yvan Brohard, Commissaire de l’exposition TREMOIS Samedi et Dimanche à 15h0 .

8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35

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English : Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil

L’événement Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil Vascœuil a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle