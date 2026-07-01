Visite guidée du château, Château de Vascoeuil – Maison Michelet, Vascœuil
samedi 19 septembre 2026 · Château de Vascoeuil - Maison Michelet · Vascœuil
Informations pratiques
Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château de Vascoeuil – Maison Michelet Eure
9€, gratuit <16 ans, demandeurs d'emploi et personnes en situation de handicap. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 - 2026-09-20T17:30:00+02:00
Comme chaque année, le Château de Vascoeuil participe aux JEP- Journées Européennes du Patrimoine – les 19 et 20 septembre 2026
Visites guidées de 30 min offertes :extérieurs du domaine, Musée Michelet, histoire et architecture avec par ailleurs une visite commentée de l’exposition Hommage au peintre graveur Pierre-Yves Trémois
Horaires de ces visites guidées : Samedi et Dimanche 14h30 – 15h30 – 16h30
Château de Vascoeuil – Maison Michelet 8 Rue Michelet, 27910 Vascœuil, France Vascœuil 27910 Eure Normandie 0235236235 http://www.chateauvascoeuil.com Centre artistique dans château avec tour octogonale du XIIe siècle, expos et parc de sculptures en bord d’eau.
Comme chaque année, le Château de Vascoeuil participe aux JEP- Journées Européennes du Patrimoine – les 19 et 20 septembre 2026
©Pierre-Yves TRÉMOIS
À voir aussi à Vascœuil (Eure)
- Soirée musicale: avec et autour de Sophie Arnould (Malvina Vershaève) Vascœuil 18 juillet 2026
- Soirée musicale Escales Métisses par le Duo Pape et Alice Cissoko Vascœuil 22 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Château de Vascoeuil Vascœuil 19 septembre 2026
- Journée Européenne du Patrimoine au château de Vascoeuil Vascœuil 20 septembre 2026
- 28e Magie des Orchidées au Château de Vascoeuil Vascœuil 29 octobre 2026