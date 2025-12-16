Journée Européenne du Patrimoine au Haras Haras national de Cluny Cluny

Journée Européenne du Patrimoine au Haras

Haras national de Cluny 2 Rue Porte des Prés Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Animations et découvertes au Haras pour ces journées emblématiques.

– Parc et Musée du Haras national en entrées libres et gratuites .

Haras national de Cluny 2 Rue Porte des Prés Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 accueil@ehnc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Européenne du Patrimoine au Haras

L’événement Journée Européenne du Patrimoine au Haras Cluny a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)