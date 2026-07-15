Journée Européenne du Patrimoine Esplanade du château Les Baux-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du château · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Journée Européenne du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du patrimoine 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer
Dans le cadre des journées du patrimoine le château des Baux de Provence sera ouvert et gratuit
Des Animations en continu seront proposées dans l’enceinte du Château, à la découverte de son histoire et de son patrimoine
Visites guidées gratuites du village au départ de l’office de tourisme
Renseignements sur www.lesbauxdeprovence.com .
Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Heritage Days 2026, focusing on the themes ‘Photographic Heritage’ and ‘Heritage at Risk: Revitalise, Resist, Reimagine’
L’événement Journée Européenne du Patrimoine Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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