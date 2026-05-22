Journée européenne du Patrimoine, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Journée européenne du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Ramonville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au programme, une immersion dans les lieux emblématiques, qu’ils soient municipaux ou partenaires. Mais cette journée est bien plus qu’une simple visite, c’est une occasion idéale pour créer des souvenirs ensemble, dans la convivialité et la bonne humeur.

Ramonville 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ramonville.fr/actualites/journee-du-patrimoine-premiere-edition/ »}]

Dans le cadre des journées du patrimoine, la commune vous propose une journée exceptionnelle le samedi 19 septembre afin de célébrer et d’explorer ensemble le riche patrimoine culturel de notre ville.