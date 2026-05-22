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Journée européenne du Patrimoine, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne

samedi 19 septembre 2026 · Ramonville · Ramonville-Saint-Agne

Journée européenne du Patrimoine, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ramonville
Adresse
31520 Ramonville Saint-Agne
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne

Journée européenne du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Ramonville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au programme, une immersion dans les lieux emblématiques, qu’ils soient municipaux ou partenaires. Mais cette journée est bien plus qu’une simple visite, c’est une occasion idéale pour créer des souvenirs ensemble, dans la convivialité et la bonne humeur.

Ramonville 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ramonville.fr/actualites/journee-du-patrimoine-premiere-edition/ »}]
Dans le cadre des journées du patrimoine, la commune vous propose une journée exceptionnelle le samedi 19 septembre afin de célébrer et d’explorer ensemble le riche patrimoine culturel de notre ville.

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