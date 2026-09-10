Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre
samedi 19 septembre 2026 · GEDRE · Gavarnie-Gèdre
Informations pratiques
Gavarnie-Gèdre
Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères
GEDRE Centrale hydroélectrique de Pragnères Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur de l’hydroélectricité !
EDF Hydro Sud-Ouest vous ouvre exceptionnellement les portes de sa plus grande centrale hydroélectrique des Pyrénées Pragnères
Entre patrimoine et nouvelles technologies, découvrez
L’histoire de la centrale et son fonctionnement, la salle des machines et une expérience immersive en réalité virtuelle.
Enfilez un casque spécial, prenez le téléphérique jusqu’à la station de pompage perchée à 1700 m d’altitude
Montez à bord d’un hélicoptère virtuel pour survoler les barrages et vivre un moment magique !
Réservation en ligne.
À l’espace EDF Odyssélec Pragnères
Explorez les secrets de la cueillette de l’eau
Comprenez le fonctionnement d’un aménagement hydroélectrique
Informez-vous sur la préservation de l’environnement et le partage de l’eau
Découvrez les métiers de l’hydraulique… comme vous ne les avez jamais vus !
Chaussures fermées obligatoires.
Parking sur place.
Gratuit
Important une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée site afin d’accéder à la visite. .
GEDRE Centrale hydroélectrique de Pragnères Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Dive into the world of hydropower!
EDF Hydro Sud-Ouest is offering a special opportunity to visit its largest hydropower plant in the Pyrenees: Pragnères
Combining heritage and new technologies, discover:
The history of the plant and how it works, the machine room, and an immersive virtual reality experience.
Put on a special headset, take the cable car up to the pumping station perched at an altitude of 1,700 meters
Climb aboard a virtual helicopter to fly over the dams and experience a magical moment!
Book online.
L’événement Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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