Marché gourmand et artisanal animé par Charly Musique Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre
Marché gourmand et artisanal animé par Charly Musique Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre jeudi 10 septembre 2026.
Gavarnie-Gèdre
Marché gourmand et artisanal animé par Charly Musique
Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 15:00:00
fin : 2026-09-10 19:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Venez découvrir et déguster les productions locales dans une ambiance conviviale et festive ! Marché animé par Serge Briffault !
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Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
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English :
Come and discover and taste local produce in a friendly, festive atmosphere! Market hosted by Serge Briffault !
L’événement Marché gourmand et artisanal animé par Charly Musique Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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