Messe des guides Notre-Dame des Neiges Gavarnie-Gèdre
Messe des guides Notre-Dame des Neiges Gavarnie-Gèdre samedi 15 août 2026.
Messe des guides
Notre-Dame des Neiges GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Chantée par l’Orphéon.
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Notre-Dame des Neiges GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10
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English :
Sung by the Orphéon.
L’événement Messe des guides Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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