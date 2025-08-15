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Messe des guides Notre-Dame des Neiges Gavarnie-Gèdre

Messe des guides Notre-Dame des Neiges Gavarnie-Gèdre samedi 15 août 2026.

Lieu : Notre-Dame des Neiges

Adresse : GEDRE

Ville : 65120 Gavarnie-Gèdre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Messe des guides

Notre-Dame des Neiges GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Chantée par l’Orphéon.
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Notre-Dame des Neiges GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10 

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English :

Sung by the Orphéon.

L’événement Messe des guides Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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