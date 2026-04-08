Patrimoine en visite à Héas visite culturelle et rencontre pastorale avec un éleveur en site Natura 2000 RDV devant la chapelle d’Héas Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Secrets de villages à Héas visite culturelle et rencontre pastorale avec un éleveur en site Natura 2000

RDV devant la chapelle d’Héas GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Hameau d’été autour d’un lieu de culte et de légendes, au pied du grandiose Cirque de Troumouse. Avec visite d’exploitation agricole et rencontre avec Daniel, agriculteur.

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Inscription en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie.

Sortie limitée à 30 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

RDV devant la chapelle d’Héas GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

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English :

Summer hamlet around a place of worship and legends, at the foot of the grandiose Cirque de Troumouse. With farm visit and meeting with farmer Daniel.

L’événement Secrets de villages à Héas visite culturelle et rencontre pastorale avec un éleveur en site Natura 2000 Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65