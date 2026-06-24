Sortie Natura 2000 Paysages grandioses autour du lac des Gloriettes GEDRE Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Sortie Natura 2000 Paysages grandioses autour du lac des Gloriettes

GEDRE Devant l’Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Dans un décor somptueux à l’entrée du cirque d’Estaubé, nous découvrirons les oiseaux de falaise, les plantes de montagnes… Balade familiale (dénivelé positif 200m) et observations naturalistes seront de la partie.

Prévoir de l’eau, le pique-nique et le nécessaire de randonnée pour la journée (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Inscription obligatoire auprès du CPIE (jusqu’à 17h la veille).

Sortie limitée à 15 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

GEDRE Devant l’Office de Tourisme de Gèdre Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

In a sumptuous setting at the entrance to the Estaubé cirque, we’ll discover cliff birds and mountain plants… A family hike (elevation gain: 200m) and naturalist observations will be part of the experience.

L’événement Sortie Natura 2000 Paysages grandioses autour du lac des Gloriettes Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65