Marché gourmand et artisanal animé par Serge Briffault Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Marché gourmand et artisanal animé par Serge Briffault

Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 15:00:00

fin : 2026-09-03 19:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Venez découvrir et déguster les productions locales dans une ambiance conviviale et festive ! Marché animé par Serge Briffault !

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Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

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English :

Come and discover and taste local produce in a friendly, festive atmosphere! Market hosted by Serge Briffault !

L’événement Marché gourmand et artisanal animé par Serge Briffault Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65