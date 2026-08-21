Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous, Musée des Augustins, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Atelier artistique pour tous Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’atelier artistique, animé par les plasticiennes du musée, est un moment de partage et de créativité au cœur des collections.
Une invitation à observer les œuvres, à laisser libre cours à son imagination et à expérimenter différentes pratiques artistiques.
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
L’atelier artistique animé par les plasticiennes du musée est un moment de partage et de créativité au cœur des collections du musée.
© Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Rémi Bénali
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