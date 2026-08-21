Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Nocturne « Changer les regards, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Nocturne « Changer les regards Samedi 19 septembre, 18h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

En complicité, les équipes du musée des Augustins et de La Petite ont imaginé un parcours artistique immersif et une soirée invitant les pratiques contemporaines (performance, live coding, drag, musique électronique) dans les collections permanentes.

Tisser un dialogue entre patrimoine ancien et patrimoine en construction et mettre à l’honneur l’héritage des femmes et des minorités de genre d’hier et d’aujourd’hui, le matrimoine.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

En complicité, les équipes du musée des Augustins et de La Petite ont imaginé un parcours artistique immersif et une soirée invitant les pratiques contemporaines (performance, live coding, drag..)

© musée des Augustins X girls don’t cry