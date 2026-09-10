Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Une heure, une œuvre avec audio description, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Une heure, une œuvre avec audio description Dimanche 20 septembre, 10h15 Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Le musée des Augustins propose une découverte en audiodescription des œuvres de Sylvestre Clerc exposées dans l’escalier Darcy. À travers les légendes antiques mises en scène par le sculpteur toulousain, embarquez pour un voyage aux quatre coins du monde.

Cette visite s’appuie sur des planches tactiles et une reproduction tactile en 3D d’une œuvre, afin de favoriser une découverte sensorielle. Elle est spécialement adaptée aux personnes malvoyantes et non-voyantes.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Le musée des Augustins propose une découverte audio décrite des oeuvres de Sylvestre Clerc exposées dans l’escalier Darcy du musée.