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Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit - Sur réservation

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez le musée des Augustins et ses riches collections. La visite est animée par une guide du musée,
À destination des petits et des grands !

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Découvrez le musée des Augustins et ses riches collections. La visite est animée par une guide du musée

©Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Rémi Bénali

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