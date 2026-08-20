Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille, Musée des Augustins, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Visite en famille Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne
Gratuit – Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez le musée des Augustins et ses riches collections. La visite est animée par une guide du musée,
À destination des petits et des grands !
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Découvrez le musée des Augustins et ses riches collections. La visite est animée par une guide du musée
©Mairie de Toulouse, musée des Augustins. Cliché Rémi Bénali
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