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AGENDA · Saint-Amant-de-Boixe

Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe Saint-Amant-de-Boixe

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue de l'église
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Tarif
4 4 4

Saint-Amant-de-Boixe

Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe

Rue de l’église Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée de la crypte de l’abbaye.
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Rue de l’église Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 

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English : European Heritage Day Abbey of Saint Amant de Boixe

Guided tour of the abbey crypt.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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