Visite libre de l’abbaye Saint-Amant, Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane, Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye Saint-Amant 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’un des édifices religieux les plus remarquables de Charente : une abbaye aux allures de cathédrale.

Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Parvis de l’église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 94 24 27 http://www.abbaye.saintamantdeboixe.fr Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye veille depuis plus de mille ans sur cette région de l’Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l’abbaye bénédictine a été construite aux XIe et XIIe siècle, grâce à la générosité des comtes d’Angoulême.

Découvrez l’histoire de l’un des édifices religieux les plus ramarquables de la Charente, une abbaye aux allures de cathédrale.

©Abbaye-Saint-Amant-de-Boixe