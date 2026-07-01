Visite guidée du clocher de l’abbaye Saint-Amant, Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane, Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Visite guidée du clocher de l’abbaye Saint-Amant 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Charente

Tarif : 4 €. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:25:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:25:00+02:00

Empruntez, avec le guide, les 116 marches menant au clocher, d’où vous profiterez d’un point de vue remarquable sur la campagne saint-amantoise.

Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Parvis de l’église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 94 24 27 http://www.abbaye.saintamantdeboixe.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 »}, {« type »: « phone », « value »: « 45 »}, {« type »: « phone », « value »: « 94 »}, {« type »: « phone », « value »: « 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 27 »}] Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye veille depuis plus de mille ans sur cette région de l’Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l’abbaye bénédictine a été construite aux XIe et XIIe siècle, grâce à la générosité des comtes d’Angoulême.

Empruntez avec le guide les 116 marches d’accès au clocher d’où vous aurez un point de vue remarquable sur la campagne saint-amantoise.

©abbayesaintamantdeboixe