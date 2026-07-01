Visite guidée de la crypte de l’abbaye Saint-Amant, Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane, Saint-Amant-de-Boixe
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane · Saint-Amant-de-Boixe
Informations pratiques
Visite guidée de la crypte de l’abbaye Saint-Amant 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Charente
Tarif : 4€ ou 7€ combiné avec la visite du clocher.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:25:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:25:00+02:00
Venez (re)découvrir les peintures murales de la crypte de l’abbaye Saint-Amans, ainsi que son vitrail.
Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane Parvis de l’église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 94 24 27 http://www.abbaye.saintamantdeboixe.fr Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l’abbaye veille depuis plus de mille ans sur cette région de l’Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l’abbaye bénédictine a été construite aux XIe et XIIe siècle, grâce à la générosité des comtes d’Angoulême.
Venez re(découvrir) les peintures murales de la crypte ainsi que son vitrail.
©abbayesaintamantdeboixe
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