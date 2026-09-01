Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe Saint-Amant-de-Boixe
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Amant-de-Boixe
Informations pratiques
Saint-Amant-de-Boixe
Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe
Rue de l’église Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’abbaye.
.
Rue de l’église Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27
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English : European Heritage Day Abbey of Saint Amant de Boixe
Free visit of the abbey.
L’événement Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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