Informations pratiques

Saint-Amant-de-Boixe

Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe

Rue de l’église Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’abbaye.

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Rue de l’église Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27

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English : European Heritage Day Abbey of Saint Amant de Boixe

Free visit of the abbey.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Abbaye de St Amant de Boixe Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente