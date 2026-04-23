Patrimoine, Aquarelle et Yoga Abbaye Saint-Amant-de-Boixe
Patrimoine, Aquarelle et Yoga Abbaye Saint-Amant-de-Boixe mercredi 12 août 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Patrimoine, Aquarelle et Yoga
Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Une journée pour s’immerger dans l’ambiance de l’abbaye pour observer, dessiner et mettre en couleur.
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Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 96 76 aureli.creations@gmail.com
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English :
A day to immerse yourself in the atmosphere of the abbey, to observe, draw and color.
L’événement Patrimoine, Aquarelle et Yoga Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente