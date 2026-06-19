Chant médiéval Rue de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe
Chant médiéval Rue de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe vendredi 14 août 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Chant médiéval
Rue de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
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Rue de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14
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L’événement Chant médiéval Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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