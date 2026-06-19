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Chant médiéval Rue de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe

Chant médiéval Rue de l’abbaye Saint-Amant-de-Boixe vendredi 14 août 2026.

Lieu
Rue de l'abbaye
Adresse
Abbaye
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif

Saint-Amant-de-Boixe

Chant médiéval

Rue de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

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Rue de l’abbaye Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14 

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English :

L’événement Chant médiéval Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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