Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine Sourdin · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Balade urbaine guidée à la découverte de l’exposition Murs de Mémoire avec les artistes du collectif 4MAINS.
Cette visite sera l’occasion de découvrir les secrets qui se cachent derrière les portraits réalisés par les deux street artistes, mais aussi les métiers et savoir-faire qui ont fait l’histoire de Villedieu-les-Poêles. .
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire
L’événement Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles
À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)
- Courses hippiques Route d’Avranches Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 13 septembre 2026
- Bien vivre chez soi le plus longtemps possible Salle des Fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 17 septembre 2026
- Visite guidée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 18 septembre 2026
- Visite guidée | L’église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 18 septembre 2026
- Visite libre de la maison du Patrimoine Sourdin, Maison du Patrimoine Sourdin, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 19 septembre 2026