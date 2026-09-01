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AGENDA · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine Sourdin · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison du Patrimoine Sourdin
Adresse
35 place du Presbytère
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Balade urbaine guidée à la découverte de l’exposition Murs de Mémoire avec les artistes du collectif 4MAINS.
Cette visite sera l’occasion de découvrir les secrets qui se cachent derrière les portraits réalisés par les deux street artistes, mais aussi les métiers et savoir-faire qui ont fait l’histoire de Villedieu-les-Poêles.   .

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11  mps@cnvilledieu.fr

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English : Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire

L’événement Journée européennes du Patrimoine > Balade urbaine guidée exposition Murs de mémoire Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles

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