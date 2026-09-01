Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine Sourdin · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture exceptionnelle de la Maison du Patrimoine Sourdin, centre d’interprétation de l’histoire de la ville de Villedieu-les-Poêles, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
Des démonstrations de dentelle aux fuseaux seront proposées le dimanche 20 septembre de 14h à 18h. .
Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr
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English : Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin
L’événement Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles
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