Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle de la Maison du Patrimoine Sourdin, centre d’interprétation de l’histoire de la ville de Villedieu-les-Poêles, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Des démonstrations de dentelle aux fuseaux seront proposées le dimanche 20 septembre de 14h à 18h. .

Maison du Patrimoine Sourdin 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr

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English : Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin

L’événement Journée européennes du Patrimoine > Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Villedieu-les-Poêles